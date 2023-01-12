Eylem sürecinin Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Teç-Sen ile ortak yürütüldüğünü dile getiren Deniz eylem sürecinin sosyal medyada etiket çalışması ile başlatıldığını dile getirerek beş sendikanın ortak bildirisini okudu. Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Teç-Sen Adıyaman Şube Başkanları olarak; günümüz ekonomik koşullarını ve enflasyonun öngörülemeyen yükselişini göz önünde bulundurarak, eğitim çalışanlarının maaş promosyonlarının güncellenmesi için Maaş Ödeme Protokolü’nün tarafları olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Adıyaman Merkez Şube Müdürlüğü’yle yapılan yazışma ve görüşmelerimizde, adı geçen bankanın genel müdürlüğünce promosyon güncelleme çalışmalarının sürdürüldüğü ve güncelleme yapılacağı tarafımıza iletilmişti.”

”Ancak aradan geçen süreye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun banka promosyonu sözleşmelerinin güncel ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda tavsiye kararı olmasına rağmen Ziraat Bankası tarafından henüz beklenen güncelleme gerçekleştirilmemiştir. “

”Yapılan tüm yazışma ve görüşmelere rağmen Ziraat Bankası Adıyaman Merkez Şubesi tarafından herhangi bir güncelleme yapılmadığından; Maaş Ödeme Protokolü, mevcut ekonomik şartlara uygun hale getirilerek güncellenene kadar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen eylemlerin yapılması kararlaştırılmıştır.”

”Ziraat Bankası’nda bulunan;

1. Maaş ve Ek Ders ücretlerimizi aynı gün diğer bankalara aktarıyoruz.

2. Tüm mevduatlarımızı diğer bankalara aktarıyoruz.

3. Kredi kartlarımızı kullanmıyor; iptal ediyoruz.

4. Kullanılmayan açık banka hesaplarımızı kapatıyoruz.

5. Otomatik ödeme talimatlarımızı diğer bankalara taşıyoruz.

6. Yatırım ve Bireysel Emeklilik Hesaplarımızı diğer bankalara taşıyoruz.”

”Bahsi geçen protokol kapsamında maaş alan tüm üyelerimizi eylem konusunda güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Kamuoyuna ve eğitim çalışanlarına duyurulur. “