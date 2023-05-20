Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla beraber sulak alanlarda, bataklıklarda ve binaların altında oluşan su birikintilerinde ortaya çıkabilecek larva oluşumunun önüne geçebilmek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında özellikle sulak alanlarda, pis su birikintilerinde oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz larva ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Yetkililer ayrıca çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA