Alınan bilgiye göre kaza, Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

TOKİ konutları yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 2668 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kum yığınına çarparak devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA