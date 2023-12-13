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Adıyaman Valiliği toplantı salonunda düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısına Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim sorumluları katıldı.

Vali Varol, başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındı.

Haftalık değerlendirme toplantısı Vali Varol, başkanlığında gerçekleştirilirken, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Özel İdarenin il genelinde köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden ve 2024 yılı yatırım programına alınan projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.



Kaynak : PHA