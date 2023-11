Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Vartana Köyü prefabrik yaşam alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Cesur adındaki 6 aylık köpeği 13 yerinden bıçaklayan M.Ü. köpek için bir de cenaze namazı kılmış. M.Ü.’nün psikoloji servisine kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Ü., yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 13 yerinden bıçakladı. Köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğe 150 dikiş atılırken, sağlık durumu iyiye gittiği belirtildi. Güvenlik kamerasında M.Ü. köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması an be an görüntülendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Haberden sonra tekrar gözaltına alındı

PERRE Muhabirinin gündeme getirdiği haberin ardından Vartana köyünde depremzedeler için yapılan prefabrik evde kalan M.Ü., Adıyaman Valiliği tarafından yaşam alanından çıkartıldı. Prefabrik evden çıkartılan M.Ü., bir gün sonra tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ü.’nün, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

“150 dikiş atılan köpeğin sağlık durumu iyiye gidiyor”

13 yerinden bıçaklanan ve 150 dikiş atılan köpeğin, ayağa kalktığını, kendisini yalamaya ve beslenmeye başlandığını bildiren Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık, yaralı köpekle ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan ihbar sonrası Adıyaman Belediyesi Patibulansı ile gidip aldığımız ve 13 yerinde 2 ile 13 santim civarı uzunlukta yaralar tespit ettiğimiz hayvana acil müdahalede bulunduk. Ciddi anlamda kan kaybı söz konusuydu. Röntgen çekip kırık var mı diye baktık. Kırık tespit etmedik ama yaraların derinliği ve kan kaybı sebebiyle endişelendiğimizi söylemeliyim. Antibiyotik tedavisini, tetanozunu yaptık. Son 24 saattir ekibimizle birlikte olası komplikasyonlar için yanından hiç ayrılmadan ekibimle birlikte nöbet tuttuk. Köpeğimizin durumu iyiye gidiyor, yürüme konusunda kendisini toparladı, Dikişleri yavaş yavaş tutmaya başladı. İnşallah 4-5 güne taburcu edeceğiz. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz. Sahiplendirme sonrasında gerekli takiplerimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Kaynak : PHA