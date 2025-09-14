Zorunlu eğitim çağındaki 221 bin 739 kız çocuğu okul dışında! Ne acı bir durum.

Bu sadece bir sayı değil,

kaybedilen hayatlar, kaybedilen bir gelecektir.

Yüz binlerce çocuk, kalem tutması gerekirken çekiç tutuyor…

Tahta sırada oturması gerekirken, işyerlerinde, tarlalarda, sokaklarda çalışıyor!

Bu tablo; eğitimde fırsat eşitsizliğinin, yoksulluğun ve toplumsal adaletsizliğin acı bir sonucudur.

Oysa Anayasa’nın 42. maddesi açık:

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, devletin başta gelen ödevlerindendir.”

Bir ülke çocuklarını kaybederek büyüyemez.

Kız çocuklarının yeri ev değil, "okuldur."

Çocuk işçiliği kader değil, göz göre göre yapılan bir ihmaldir.

Yetkilileri göreve, toplumu vicdana çağırıyoruz:

Her çocuk eğitim hakkına sahiptir ve bu hak korunmalıdır.

Çünkü bir çocuğun eğitimsiz kalması, sadece bireysel değil, toplumsal bir çöküştür.

Ve bu utanç, hepimize yeter!

#EğitimSistemi

#KızÇocuklarıOkumalı