Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu için "AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" diyerek tepkisini dile getirdi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında sarf ettiği ağır ifadelerin ardından, "Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı" ifadesini kullanarak, Kılıçdaroğlu'nu yeniden eleştirdi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kendisine defalarca konuk olduğunu belirterek, bu döneme ait mesajların hala elinde olduğunu ve gerektiğinde bunları kamuoyuyla paylaşabileceğini söyledi.

Olayın Geçmişi

Olay, Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ak Parti’nin adamı, vatan haini" olarak nitelendirdiği ifadelerle başlamıştı. Bu suçlamalar karşısında Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, Altaylı’ya yönelik çok sert ifadeler kullanarak, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın; Parayla işim olsa, seni satın alır, saraya karşı bağlardım; Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık" şeklinde yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında Altaylı’yı iş birlikçi ve çıkarcı olarak suçlaması dikkat çekmişti.

Fatih Altaylı ise bu sert açıklamaların ardından yargıya başvuracağını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini mahkemeye taşıyacağını ifade etti. Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun bu tepkiyle kendi AKP’ye hizmet ettiğini gösterdiğini savundu.

Bu gelişmeler, CHP ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, tarafların birbirlerine yönelik sert ifadeleriyle olayın hukuki boyut kazanması bekleniyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o Ak Parti’nin adamı, vatan haini" diyen gazeteci Fatih Altaylı'ya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Altaylı için, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın; Parayla işim olsa, seni satın alır, saraya karşı bağlardım; Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık" gibi ifadeler kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yayımladığı açıklama şöyle:

"Merkepler Adam Olur, Sen Adam Olmazsın.

Güç, Fetö terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan Kepaze.

Doğan Grubunda çalışırken Ciner'e küfür eden, Ciner daha çok para verince oraya geçen, patronların Satılık elemanı.

İnsan Hakları Derneği Başkanı bir Hanım için;

"Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim"

diyen NAMERT Kadın Düşmanı.

Saray talimatıyla oynanmış anketler yayınlayan İş birlikçi.

"Eline sağlık" paylaşımından ötürü sadece ama sadece savcılığa çağrıldığın için,

"Ben anket yaptım" diyerek özür dileyen Korkak.

Muhalifmiş.

"Gocuklu celep kaldırınca sopasını, sürüye katılmaya koşan" besili bir koyundan farkın

yok.

Kalemin satılık.

Ruhun satılık.

Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık.

Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan,

Çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken "Ne yapabilirdim" diyen,

Yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren,

Onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir Çukursun.

Gezideki tutumunu da unutmadım!

Ve daha niceleri.

Şimdi gelelim, senin "Akp için çalışıyor - Dış devletlerin Ajanı" iftiralarına ve vicdansızca

söylediğin

"Ayağı asfalttan başka yere değmez" sözüne,

Be Gafil!

Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve

Halkın Partisi yaptım.

Bina görevlileri ile oturdum.

Kağıt toplayıcıların arkadaşı oldum.

Evlere temizliğe giden kadınlara yoldaş oldum.

Çok fakir sofrasına oturdum.

Emekliyle, işçiyle, garibanla hemhal oldum.

Sarayın değil, yoksulun sofrasına oturdum.

Be Müptezel!

"Akp işbirlikçisi-Dış Devlet Ajanı" diyorsun.

Terör örgütü kurşunladı beni, kucağımda Asker Şehit verdim.

İki polis kardeşim yaralandı, ölümden döndük.

Acıları hala ağır geliyor yüreğime.

Be Paranın Emrindeki tetikçi!

Defalarca linçlere uğradım, ölümlerden döndüm.

"Yakın o evi" dediler, santim geri adım atmadım.

Adalet için 70 yaşımda 500 km yol yürüdüm.

Senin gibi kaç tane namerdin hakaretlerine uğradım.

Hayatım tehditlerle ve saldırılarla geçti.

Ne zaman korktum?

Ajan veya işbirlikçi bir adamın parası olur, mal varlığı olur.

Oğlunun Amerikalarda çiftliği, Gemicikleri, Vakıfları olur.

Cevap ver!

Namusum ve Mücadelemden başka

NEYİM VAR?

Ajan ve İşbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen,

Namussuz ve Alçaksın!

Beni daha fazla konuşturma!

Bak Fatih!

Bu güneşin altından,

Parayla işi olmayan çok adam geçmedi.

Sen bu Ruhu ve Mücadeleyi anlayacak kapasitede değilsin.

Parayla işim olsa, seni satın alır,

Saraya karşı bağlardım.

Ama benim Parayla-Pulla işim yok.

Müesses Nizamın adamları ve

Sermayenin tetikçileri,

Çarkınız kırılacak-Düzeniniz bozulacak.

Hodri Meydan!

Bu Memleketi ve Partimi Sizlerden kurtarıncaya kadar BURDAYIM.

Siz bir, ben bir.

Rahmetli Levent Kırca'yı saygıyla ve özlemle anıyorum.

En başta Sevgili Gençlerimiz olmak üzere yukarıdaki yazımı okuyan bütün Kardeşlerimden

o lafları benden duydukları için özür diliyorum.

İnanın bunlarla baş etmenin başka bir yolunu bulamadım.

Affınıza sığınıyorum.

Kaynak : PHA