Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başına ateş ederek yaşamına son vermeye çalışan ve ağır yaralanan iş insanı Sadullah Ketencioğlu (43), Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Ketencioğlu'nun Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde 17 Aralık'ta meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı esnada tabancayla başına ateş eden Ketencioğlu ağır yaralandı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından iş insanı Ketencioğlu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Sadullah Ketencioğlu, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak : PHA