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Sık sık okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle biraraya gelen Kaymakam Bozkurtoğlu, ara tatil sonrası yeniden açılan okullardaki sorunları yerinde tespit ederek, hızlı çözümler üretilmesi için çalışmalara öncülük ediyor.

Aksu Köyü Şehit Yusuf Çoban İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek hediyeler dağıttı.

Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, okul ziyaretleri kapsamında Sincik'e bağlı Aksu Köyü, Hümer Mezrası İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret esnasında okulun genel durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Bozkurtoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenip hediyeler dağıttı.

Arıkonak Köyünü de ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu'na, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abuzer Arslan ve kurum amirleri eşlik etti. Köy meydanında, Köy Muhtarı Mehmet Işık ve köylü vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Bozkurtoğlu, köylülerle sohbet edip, köy halkı ve muhtardan köy ve köylülerin sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Sakız Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Bozkurtoğlu, okulda yaptığı incelemelerde, okulun genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da ziyaret eden ve öğrencilere sorular sorup sohbet eden Kaymakam Bozkurtoğlu, burada da yine öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.



Kaynak : PHA