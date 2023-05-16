Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ın Besni ilçesinde yola devrilen kayaların tehlike arz ettiğini ve su kanallarında oluşan hasar nedeniyle Kaymakam Çağlar Partal, incelemede bulundu.

İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu'n eşlik ettiği Kaymakam Çağlar Partal, deprem sonrası kaya düşmesi nedeniyle yolları ve sulama kanalları tahrip olan Oyratlı biberi ekim sahalarında incelemelerde bulundu. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yollara düşen kayaların büyük oranda temizlendiğini ve bozulan sulama kanallarının onarıldığını belirten Kaymakam Çağlar Partal, biber tarımı yapan çiftçilerimize kolaylıklar diledi.



Kaynak : PHA