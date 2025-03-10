Kastamonu’nun Tosya ilçesi, 27 Kasım 1943 tarihinde saat 00.20 civarında 7.5 – 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile yerle bir oldu.

Öyle ki bu deprem Türkiye’nin en yıkıcı depremlerinden biri olarak tarihin kara sayfalarına kazındı. İşte, Kastamonu’yu yerle bir eden deprem felaketinin detayları sizlerle…

Depremin etkisi, Mercalli şiddet ölçeğine göre X-XL (Yoğun- Aşırı) arasında olarak hissedildi. Tosya depremi, 280 kilometrelik yüzey faylanmasına neden olarak geniş bir alanda büyük tahribata yol açtı. Tosya depremi yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da önemli tektonik olaylar arasındaki yerini aldı.

27 Kasım 1943 Tosya-Ladik depreminde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kerpiçten yapılan evlerin tamamına yakını yıkılırken, kamu binaları ve camilerde büyük hasarlar aldı. Tosya’daki 370 yıllık Yeni Camii’nin büyük bölümü depremde yıkılırken minaresi ise ağır hasar gördü.

Tosya-Ladik depreminde, Tosya’nın Çevlik köyünde 16, Çaykapı köyünde ise 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda hayvanlar enkaz altında kalarak telef oldu. Depremin etkisiyle birçok köyde büyük yıkımlar yaşandı.

Tosya ve Çankırı sınırında yer alan Devrez Çayı civarındaki köyler ve ilçe merkezi de depremden ağır biçimde etkilendi.

Dönemin gazeteleri, Tosya-Ladik depremini şu sözlerle tüm Türkiye’ye aktardı:

“Kastamonulular gece saatlerinde gök gürültüsünü andıran bir sesle uyandı. Beşik gibi sallanan yer, evlerinden çıkamayan birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.”

Kaynak: Kastamonu Haberleri