Batı Karadeniz’in kalbinde yer alan Kastamonu tarihi, kültürel zenginliği ve gastronomi alanında dikkatleri üzerine çeken bir il olarak ön plana çıkmaktadır.

Kastamonu denince akıllara ilk gelen şeylerden birisi şüphesiz yöresel mutfağı ve lezzetleridir. Taşköprü Sarımsağı, Pastırma, Etli Ekmek ve Çekme Helva gibi eşsiz tatlar Kastamonu’nun gastronomi alanındaki ününe ün katıyor. Kastamonu, gastronomi alanında hafızalara kazınan lezzetlere sahip olmasının yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dolu bir il olarak ön plana çıkmaktadır.

Karabük, Bartın, Sinop, Çankırı ve Çorum illerine komşu olan Kastamonu, 388 bin 990 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Kastamonu’nun Meşhur Lezzetleri

Kastamonu, kendine özgü mutfağı ve yöresel ürünleriyle meşhurdur. Kastamonu denince ön plana çıkan ürünler arasında Taşköprü Sarımsağı, Pastırma, Etli Ekmek, Çekme Helva, Cide Tarhanası Uryani Eriği, İnebolu Zeytini, Ecevit Çorbası ve Banduma yer alıyor.

Kastamonu’nun Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

Kastamonu, yalnızca yöresel lezzetleriyle değil tarihi dokunun özenle korunduğu tarihsel mirasıyla da önemli bir yerdedir. Bizans döneminde inşa edilen Kastamonu Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Nasrullah Camii şehre farklı anlamlar katmaktadır.

Kastamonu’nun Büyüleyici Doğası

Kastamonu, doğal güzellikleri ile her mevsim ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunmaktadır. Ilıca Şelalesi ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en derin ikinci kanyon Valla Kanyonu dikkat çeken doğal zenginliklerden yalnızca birkaçıdır. Ayrıca dünyanın 4.büyük kanyonu olarak tanımlanan Çatak Kanyonu da Kastamonu’da yer alıyor. Gideros Koyu, Ilgaz Dağı ve İnebolu’da doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasındadır.

Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali

Kastamonu’nun en ünlü etkinliği ise Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’dir. Her yıl Taşköprü’de binlerce katılımcıyla gerçekleşen festival sarımsağın ana vatanının tanıtımı noktasında oldukça önemlidir.

Kastamonu, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, eşi benzeri bulunmayan yöresel mutfağı ve büyüleyici doğa manzarası ile her mevsim ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kaynak site: www.taskoprupostasi.com