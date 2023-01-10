Siyasetçi ve İş İnsanı Sinan Karahan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Ancak son yıllarda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, haber alma hakkı baskı altına alındı. Gerçeklere ulaşmada, halkın gerçek tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyüktür. medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir.dedi.

Gazeteciler işsizlikle, baskıyla, cezaeviyle ve yargı sistemiyle tehdit edilmişse de, onuruyla mesleğine ve ülkesine haiz çıkan gazeteciler sayesinde, özgür ve dürüst gazetecilik adına umutları kaybolmadığını söyleyen Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm baskılara, zorluklara rağmen işini hakkıyla yapan gazetecilerin ve medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı gazeteciliğin varlığı, ülkemiz demokrasinin ve sosyal adaletin gelişimine direkt katkı yaptığı gibi, kamuyu denetleme sorumluluğunun ve demokrasi kültürünün de yerleşmesini sağlamaktadır. Gazeteciler işsizlikle, baskıyla, cezaeviyle ve yargı sistemiyle tehdit edilmişse de, onuruyla mesleğine ve ülkesine haiz çıkan gazeteciler sayesinde, özgür ve dürüst gazetecilik adına umutlarımız kaybolmamıştır."

Gazetecilerin baskıya boyun eğdiği yerde gerçeğe ulaşmanın imkansız olacağını kaydeden Karahan, şöyle devam etti:

"Doğrulara ulaşmada, halkın gerçek tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir. Tüm baskılara, zorluklara rağmen işini hakkıyla yapan gazetecilerin ve medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum."