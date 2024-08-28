Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konuklu köyü yakınlarında meydana geldi.

Aynı yönde ilerleyen Mehmet Yakaryılmaz (47) yönetimindeki 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba Mehmet Yakaryılmaz ile yanında bulunan oğlu Batuhan Yakaryılmaz ağır yaralandı. Kazayı

Kazayı görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Batuhan Yakaryılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın sinir krizleri geçirirken Yakaryılmaz'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA