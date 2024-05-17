Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen bu özel programda; öğretmenler perde arkasından şiirlerini seslendirirken, bu şiirler gölgelerle birlikte Kahtalı Mıçe’ye moral verdi.

Ömer İnce’nin yönettiği Zemheri Ateşi’nin ikinci programında Öğretmenler, Kahtalı Mıçe’ye moral ve destek vermek amacıyla gizemli bir atmosfer içinde, şiirlerini seslendirirken, onların siluetleri perde üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Program, Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirttiği bir video mesajıyla başladı.

Kahtalı Mıçe, hastanede kemoterapi sürecinin etkili olduğunu ve sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ifade ederek, bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Kahtalı Mıçe’nin Türk sanat dünyasına girişini seslendirdiği eserleri ve oyunculuk kariyerini anlatan bir video sunumu yer aldı. Bu sunum, izleyicilere Kahtalı Mıçe’nin sanatsal yolculuğunu ve başarılarını detaylı bir şekilde aktardı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli program sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. “Bugün burada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören sevgili Kahtalı Mıçe’ye moral vermek amacıyla düzenlediğimiz sevgi ve saygı gecesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Öncelikle, bu özel programın düzenlenmesinde emeği geçen Kültür Sanat Komisyonumuza ve geceyi hazırlayan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin perde arkasından seslendirdikleri şiirler ve oluşturdukları görsel şölen, Kahtalı Mıçe’ye moral kaynağı olmanın yanı sıra bizlere de unutulmaz anlar yaşattı. Kahtalı Mıçe, yalnızca Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan bir sanatçı değil, aynı zamanda bizim için büyük bir değer ve ilham kaynağıdır. Onun sanatı ve hayatı, azmin ve umudun en güzel örneklerinden biridir. Bu gece, ona olan sevgimizi ve desteğimizi göstermek adına önemli bir fırsat oldu. Sağlık durumunun iyiye gitmesi hepimizi sevindirdi. Kahtalı Mıçe’nin tedavisinin başarıyla devam ettiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu görmek bizler için büyük bir umut kaynağıdır. Bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara tekrar teşekkür eder, Kahtalı Mıçe’ye acil şifalar dilerim.”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Kahtalı Mıçe için moral amacıyla bir sevgi ve saygı gecesi düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen bu özel programda; öğretmenler perde arkasından şiirlerini seslendirirken, bu şiirler gölgelerle birlikte Kahtalı Mıçe’ye moral verdi. Ömer İnce’nin yönettiği Zemheri Ateşi’nin ikinci programında Öğretmenler, Kahtalı Mıçe’ye moral ve destek vermek amacıyla gizemli bir atmosfer içinde, şiirlerini seslendirirken, onların siluetleri perde üzerinde görsel şölen oluşturdu. Program, Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirttiği bir video mesajıyla başladı. Kahtalı Mıçe, hastanede kemoterapi sürecinin etkili olduğunu ve sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ifade ederek, bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca, Kahtalı Mıçe’nin Türk sanat dünyasına girişini seslendirdiği eserleri ve oyunculuk kariyerini anlatan bir video sunumu yer aldı. Bu sunum, izleyicilere Kahtalı Mıçe’nin sanatsal yolculuğunu ve başarılarını detaylı bir şekilde aktardı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli program sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. “Bugün burada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören sevgili Kahtalı Mıçe’ye moral vermek amacıyla düzenlediğimiz sevgi ve saygı gecesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Öncelikle, bu özel programın düzenlenmesinde emeği geçen Kültür Sanat Komisyonumuza ve geceyi hazırlayan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin perde arkasından seslendirdikleri şiirler ve oluşturdukları görsel şölen, Kahtalı Mıçe’ye moral kaynağı olmanın yanı sıra bizlere de unutulmaz anlar yaşattı. Kahtalı Mıçe, yalnızca Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan bir sanatçı değil, aynı zamanda bizim için büyük bir değer ve ilham kaynağıdır. Onun sanatı ve hayatı, azmin ve umudun en güzel örneklerinden biridir. Bu gece, ona olan sevgimizi ve desteğimizi göstermek adına önemli bir fırsat oldu. Sağlık durumunun iyiye gitmesi hepimizi sevindirdi. Kahtalı Mıçe’nin tedavisinin başarıyla devam ettiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu görmek bizler için büyük bir umut kaynağıdır. Bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara tekrar teşekkür eder, Kahtalı Mıçe’ye acil şifalar dilerim.”

Kaynak : PHA