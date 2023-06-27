Alınan bilgiye göre yangın öğleden sonra Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşunun bahçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının kendi evine de sıçradığını ifade eden Ramazan Yılancı, bayram arifesinde insanların en çok ihtiyaç duyduğu şebeke sularının akmadığını ifade ederek, yangını itfaiye gelene kadar izlemek zorunda kaldıklarını belirtti. Yılancı, “Komşumuzun bahçesinde yangın çıktığını fark ettik. Hemen müdahale etmek istedik fakat belediye şebeke sularımız akmadığından dolayı izlemek zorunda kaldık. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın büyüyerek bizim eve de sıçradı. Ailece korkulu anlar yaşadık. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra evimizin gözlerimizin önünde yanacak olması bizleri korkuttu. Buradan belediye yetkililerine sesleniyorum. Sularımız neden akmamaktadır? Kesintiler neden yapılmaktadır? Hiçbir yetkili konu hakkında önceden veya sonradan bir açıklama yapmıyor. Lütfen birileri buna bir açıklık getirsin.

Sularımız aksa yangına müdahale edebilirdik. En azından maddi ve manevi kaybın yaşanmasına engel olabilirdik” dedi.

Mahalle sakinleri ise akmayan sulardan dolayı belediye yetkililerine tepki göstererek, yangından dolayı çocuklarının olumsuz etkilendiklerini ifade ettiler.

Kaynak : PHA