İnsani Krizle Mücadele Derneği (İKEM), Kahta ilçesindeki yetim çocukları araçlarla Adıyaman merkezde bulunan lunapark eğlence merkezine götürerek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Aileleri ile birlikte lunaparka eğlenen yetim çocuklar, eğlence merkezinde dönme dolap, çarpışan arabalara, tren, uçak ve gondola binerek güzel bir gün geçirdiler.

100 yetim çocuğu lunaparka götürerek onların sevincine ortak olmaya çalıştıklarını belirten İnsani Krizle Mücadele Derneği Başkanı Sümeyye Çoban, yetimlere hem ikramlarda bulunduklarını hem de bayramlıklarını verdiklerini söyledi.

İKEM Başkanı Sümeyye Çoban, "İnsani Krizle Mücadele Derneği olarak deprem bölgesi olan Adıyaman'dayız. Faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün 100 tane yetim kardeşimiz için bir etkinliğimiz vardı. Onları lunaparka getirdik. Doyasıya eğlendiler. Ondan sonra dondurma ikramımız oldu. Aileleriyle beraber buradaydılar. Daha sonrasında onlara bayramlık hediyelerimizi de verdik. Sonrasında da en son meyve suyu ile kek ikramınız oldu. Bu şekilde programınızı bitirdik. Bu süreçte bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlere ve ulaşımda da bize destek olan Kahta Belediyesi’ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz"dedi.



Kaynak : PHA