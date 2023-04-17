Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Kahta Belediyesi’ne ait yolcu taşıma minibüsünde meydana geldi. Kahta Belediyesi’nde minibüs şoförlüğü yapan Abdullah Karakurt, kullandığı araçla seyir halindeyken aracın arka koltukta bulunan Gülsüm Bayram’ın (39) rahatsızlanarak baygınlık geçirdiğini fark etti. Yolcuların da uyarısıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen Karakurt, kullandığı minibüsle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne doğru hareket etti. Hastayı acil servise getiren Karakurt, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılıp tedavi altına alınan Gülsüm Bayram’ın sağlık durumunu iyi olduğu ifade edildi.

Olay sırasında panik yapmadığını dile getiren Karakurt, "Ambulans çağıralım dediler ama ben gerek olmadığını belirttim. 2-3 dakika içinde hastayı acil servise yetiştirdim" dedi.



Kaynak : PHA