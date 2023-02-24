Kahta’da, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra bir yandan yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, öte yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Depremden hemen sonra İlçe Toprak Mahsulleri Ofisi yanında 250 ve Yavuz Selim Mahallesi’nde 320 adet olmak üzere toplam 570 çadır kurulan Kahta’da ayrıca ilçe merkezinde kurulan 21 sıcak yemek noktalarında ise üç öğün sıcak yemek imkanı sağlanıyor.

Kaymakam Selami Koruktata, “Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem geçirdik. Bu depremleri biz de yüksek şiddette Kahta’da hissettik. Yaşanan bu depremlerden sonra ilçemizde özellikle akut ekipleri ve madenci ekiplerimizin yardımıyla enkaz çalışmalarına en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştık. Kahta’da bu güne kadar 70 vefat olayımız gerçekleşti. Şu anda enkazlarımızın hepsi kaldırılmak üzeredir. Deprem sonraki süreçlerde de önemli hizmetlerin olması gereken bir aşama. Depremzedelerimize evi yıkılanlara hasar görenlerin hepsi ayrı ayrı barınma hizmetleri yiyecek hizmetleri ve günü birlik alınması gereken büyün hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Sağolsun vatandaşlarımız gerekli yardımlarda bulunuyorlar. Tüm illerde neredeyse yardım tırları ilçelerimize illerimize ulaştı. Bizler de bu yardımları vatandaşlarımıza, en ücra köşede bulunan köylerde, mezralarda bulunan vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ulaşmadığımız hiçbir köyümüz kalmadı. Gerek erzak yönünden, gerek çadır yönünden hemen hemen tüm ihtiyaç duyulan vatandaşlarımıza hepsine ulaştık. Tabi ihtiyaç sıralamasına göre bazen bazı vatandaşlarımıza geç ulaşabiliyoruz. Bu da deprem bölgesinin büyük bir alanda gerçekleşmesi dolayısıyla bazen hizmetlerimiz biraz geç ulaşabiliyor. Tabi bunların hepsi telafi edilecek konular. Bugün itibariyle Kahta’da iki büyük çadır kentimiz mevcut. Bu çadır kentlerimizde sosyal anlamda tüm ihtiyaçların giderileceği özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik ve ayrıca sosyal marketlerimizin oluştuğu sosyal çadır alanları mevcut burada. Bu çadır kentlerimizde vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşana kadar onları burada misafir edeceğiz. Bu süreçte bizlere yardımcı olan ülkedeki tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Devletimiz tabi bunu tek elden yönetiyor. Bizlerde onların yardımlarıyla tek elde toplayıp yardımları buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” Şeklinde konuştu



Kaynak : PHA