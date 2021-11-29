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Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde servis ücretlerine zam yapıldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:09
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Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde servis ücretlerine zam yapıldı.

Kahta Servisçiler ve Minibüsçüler Derneği üyeleri, Ali Sarıgül başkanlığında dernek binalarında bir araya gelerek, son günlerde artan akaryakıt fiyatları ve dernek üyelerinin sıkıntıları konularında görüş alış verişinde bulundu. Artan maliyetler konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kahta Servisçiler ve Minibüsçüler Derneği Başkanı Ali Sarıgül, yaptığı açıklamada, “Son günlerde ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıtta yaşanan zamlar nedeniyle derneğe bağlı üyelerimiz, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Bu doğrultuda dernek üyelerimizle birlikte dernek binamızda bir araya gelerek, yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Artan maliyetler karşısında bu işi yapabilmemiz için servis ücretlerinde fiyat artışına gitmek zorunda kaldık. Aldığımız bu karar üyelerimizle birlikte aldığımız ortak bir karardır. Sonuç itibarı ile bizler de bu işten aile geçindiriyoruz. Ay sonunda bir kazancımız olmazsa bu işi bırakmak zorunda kalacaktık. Bu her meslek ve her iş için geçerlidir. Kazancı olmayan ve zarar edilen bir iş boş yere yapılmaz. Bizler de bu doğrultuda artan maliyetler karşısında fiyat artışına gitmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.11.2021 12:22
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