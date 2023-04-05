Kayseri Argıncık Stadında, Kahramanmaraş Vefa Spor ile Adıyaman Kahta İdman yurdu takımları final maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada, Adıyaman temsilcisi Kahta İdman Yurdu Kaptanı Ahmet Acar’ın attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye'nin en iyi 22 takımı arasına adını yazdıran Kahta İdman Yurdu Kulübü’nün U14 takımı bir sonraki yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bölge Finali’nde gurubunda bulunan Adana ve Mersin il birincilerini eleyerek finalde diğer gurubun lideri Kahramanmaraş Vefa Spor’u, Kaptan Ahmet Acar'ın golleriyle 2-0 mağlup eden ilimizin yetiştirici kimliğiyle bilinen Kahta İdman Yurdu Spor, Türkiye'nin en başarılı 22 takım arasına girerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın gol kralı ise 5 golle Kahta İdman Yurdu Spor kulübünün kaptanı Ahmet Acar oldu.



Kaynak : PHA