Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, kendisine, parti ve partili yöneticilere devlet eliyle yapıldığını iddia ettiği kumpasları mahkeme tutanaklarıyla deşifre etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasına, “Arkadaşımız kendisine sürekli saldıran O.D. ile ilgili bir dava açtı. Çünkü bu zat hem Adem Taşkaya’ya hem bana hem Zafer Partisi’nin önde gelen isimlerine aylarca en ahlaksız iftiraları attı. Ahlaksızca, alçakça, psikopatça saldırılar yaptı Twitter üzerinden. 10 yaşındaki oğlumun fotoğraflarını yaydı. Onunla ilgili suç duyurularında bulunacağını, polise ihbarlarda bulunacağını söyledi. Partimizin önce gelen isimlerinin namusları ile ilgili ahlaksızca açıklamalar yaptı sosyal medya üzerinden" dedi.

MAHKEMEDEKİ İFADESİ

“Kendisi ile ilgili bu dava açılınca bakın mahkemeye ne ifade verdi" diyen Prof. Dr. Özdağ, "Emniyet istihbarat 06.05.2022 tarihinde şahsımı whatsapp’tan arayarak Zafer Partisi ve yönetim kadrosu aleyhinde bilgi, belge, delil elde etmek için benimle buluşmak istedi. 07.05.200 tarihinde saat 14.00’da 3 kişilik özel istihbarat ekibiyle buluştum. Bana bu siyasi parti ve yöneticilerinin devletin bekası için tehlike arz ettiğini bunlarla mücadelenin sadece istihbarati operasyonel bazda değil, basın yayın ve sosyal medya yoluyla da yapılarak parti ile yöneticilerinin aleyhinde olabilecek hususları tekrar tekrar insanların beynine kazıyarak gündeme getirip paylaşmamın siyaseten etkili olacağı yönünde söylem ve tavsiyelerde bulundular. Ben de bu dediklerini birebir yaptım" dediğini söyledi.

“SAYIN SOYLU’YA İSTİHBARATİ BİLGİ SAĞLADIM”

Yine aynı şahıs O.D.'nin söylemlerini de deşifre eden Özdağ, O.D.'nin “Sayın Soylu’ya istihbarati bilgi sağladım. Kendisine … numaraları whatsapp hattından doğrudan bilgi verdim.” dediğini anlattı.

"Süleyman bak, benim seninle çok kavgam oldu ama hiçbir zaman seviyeyi düşürmedim" diyen Özdağ, "Hiçbir zaman senin akrabaların üzerinden, senin oğlun üzerinden, sana herhangi bir ithamda bulunmadım. Üstelik senin oğlun 10 yaşında da değil. Üstelik senin oğlunla ilgili ortada o kadar çok ifade, o kadar çok kriminal ifade var ki ama yakışmaz diye yapmadım. Ayıp değil mi 10 yaşındaki çocuklar üzerinden siyasette saldırılır mı hem de sosyal medya teröristleri ile? Devletin istihbarat yetkilileri bu iş için kullanılır mı? Milletin namusuna saldırılır mı? Senin annen, kız kardeşin, karın yok mu kardeşim? Böyle ahlaksız heriflerle nasıl iş birliği yaparsın? Yalansa çıkın söyleyin. Yalan olmadığı için şimdiye kadar ağzınızı açıp konuşamadınız. Hala mahkeme dosyalarında bunlar duruyor ve siz ağzınızı açmadınız. Durum ne yazık ki bu. Bunun hesabını soracağız. Bu burada kalmayacak. Zafer Partisi bunun hesabını bu sosyal medya teröristinden, bize saldırtan Süleyman Soylu’dan, Süleyman Soylu’nun yanındaki o devlet görevlisi kılıklı adamların hepsinden soracağız" diye konuştu.