Kahta 100. Yıl Parkı’nda bir araya gelen ve 20 sivil toplum kuruluşunun imzasının olduğu basın bildirisini Kahta Gönüllüler Platformu adına Eğitim Bir Sen Kahta Temsilcisi Ahmet Özbek okudu.

Bir asırdan uzun bir süredir siyonist işgalci çetelerin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini belirten Özbek, Filistin halkının, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini koruduğunu söyledi.

Özbek, “İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa’mız, her gün terörist İsrail ve yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, on yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze’de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün, her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail’e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Sivil veya asker fark etmez, tüm İsrailliler Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Evlerinden kovulan Filistinlilerin mülklerine istilacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan genç/yaşlı, kadın/çocuk tüm Yahudiler işgalcidir, zalimdir, katildir.

Bu güne kadar yaptığı zulümler ve akıttığı kan, müminleri artık direnişe geçirmiştir. 'Aksa Tufanı' olarak harekete geçen ve Siyonizm’i kalbinden vuran, onları rahatsız eden 'Aksa Tufanı' hareketini selamlıyoruz. Bu vesile ile kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve her daim onları desteklediğimizi buradan deklare ediyoruz. Mescidi Aksa, ümmetin namusu ve bizim kırmızıçizgimizdir. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da inşallah Mescidi Aksa ’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak; Filistin’i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam’ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin’e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki siyonizm, İslam dünyasının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir

Bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki; canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad-u iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız” dedi.

Basın açıklamasından sonra kılınan gıyabi cenaze namazından sonra kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

Kaynak : PHA