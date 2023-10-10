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Adıyaman Belediyesi ve İstanbul İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile iki bin minik öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi. Sekiz seans olarak düzenlenen etkinliğin son seansında da minik öğrenciler hep birlikte sinema heyecanı yaşadılar.

Toplam iki bin öğrencinin katılım sağladığı sinema etkinliğinde Adıyaman Belediyesi tarafından öğrenciler için çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Özellikle ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızı sinema etkinliğinde buluşturmaya çalışıyoruz. Depremde en fazla çocuklar etkilendiği için onlara psiko-sosyal destek amaçlı belediyemiz ve İstanbul İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile birlikte çocuklarımız için bu şekilde kültürel etkinlikler düzenliyoruz. İleriki zamanlarda tiyatro oyunları ile buluşturmayı da hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza ufak hediyeler vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bizi bir daha böyle afetlerle baş başa bırakmasın. Çocuklarımıza zihin açıklığı ve başarılar, ailelerine sevgi ve saygı diliyorum.” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Sinema heyecanını yaşayan minik öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA