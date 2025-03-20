Muhtarlara Bilgisayar ve Yazıcı Desteği

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların öneri ve taleplerini dinledi. Toplantının ardından, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri için belediye tarafından temin edilen masaüstü bilgisayar ve yazıcılar 17 mahalle muhtarına teslim edildi.

“Muhtarlarımız, Mahallelerimizin Sesi”

Başkan Hallaç, muhtarların mahallelerde belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, teknolojik altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Hallaç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve belediyemizle vatandaşlarımız arasında en önemli bağdır. Onların daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için teknolojik altyapılarını güçlendirmeyi amaçladık. Bu bilgisayar ve yazıcılar sayesinde mahallelerde yaşanan sorunlar anında belediyemize iletilecek ve çözüm süreci hızlanacaktır.”

Dijital Dönüşümde Yeni Adım

Kahta Belediyesi’nin dijital dönüşüm ve teknolojik altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği bu destek, mahallelerdeki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu sayede muhtarlar, daha etkin ve verimli çalışabilecek, mahalle yönetiminde daha dinamik ve çözüm odaklı bir süreç başlatılmış olacak.

Kaynak : PHA