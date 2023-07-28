Asrın felaketi nedeniyle binalar yıkılırken otogar kavşağındaki Kahta Belediyesine ait hizmet noktalarıda çevredeki binaların yıkılmasıyla hasar gördü. Hasar gördüğü için hizmetlerine ara verilen otogar kavşağındaki zabıta, İŞKUR ve tahsilat noktaları onarılarak tekrardan halkın hizmetine sunuldu.

İncelemede bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"İlçemizin en işlek noktası olan otogar bölgesinde bulunan hizmet noktamızı onararak tekrardan halkımızın hizmetine açtık. Vatandaşlarımız, belediye binasına gelmeden de belediyenin içinde vermiş olduğumuz hizmetlerin bir benzerini belediye dışında da bu hizmeti vermek için, tahakkuk tahsilat, İŞKUR ve zabıta noktamız hizmet vermeye başladığını belirtti. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum"şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA