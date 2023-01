Şanlıurfa’ya bağlı Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren KARAMEK (Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Seyrantepe Mahallesinde bulunan 4. Murad Kültür Merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen giyim kursunda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da kendi üretimleri olan ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kadınların sosyal yaşama katılması ve el emeği ürünler ortaya çıkarıp satışını yaparak aile ekonomisine katkı sunmasına önem verirken, her dönemde bu tür kurslarla özellikle ev hanımlarının bu tür sosyal faaliyetlere katılımına imkân sağlanmasını istiyor.

Başkan Baydilli özellikle ev hanımlarına yönelik açılan bu kursların önemli bir sosyal belediyecilik faaliyeti olduğuna değinerek, “KARAMEK projemizle birlik hanımlar gittikleri kurslarda hem boş zamanını değerlendirmiş oluyor hem de bir el becerisi öğrenerek el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Usta öğreticilerimizle, eğitim sınıflarımızla ve ekipmanlarımızla hanımlar güzel zaman geçirerek meslek öğreniyorlar.

Her geçen gün büyüyen ilçemizde farklı mahallelerimizde bulunan kültür merkezlerimizde kurslar açıp daha fazla kişiye hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu kursların sayısını artırıp daha fazla hanımın bunlardan yararlanmasını ve zamanını verimli değerlendirmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Giyim Kursu Usta Öğreticisi Remziye Sera Üçyol da kendilerine sunulan imkânlar için Başkan Baydilli’ye teşekkür ederken, kurslara devam eden kadınların hem kendi kıyafetlerini diktiklerini hem de ürünlerin satışını yaparak ev ekonomisine ciddi anlamda katkı yaptıklarını ifade etti.

Karaköprü Belediyesinin Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi ile 4. Murad Kültür Merkezinde mevcut olan kurslarda her yaştan kadın seçtiği kursa gidip boş zamanını meslek öğrenerek değerlendirebiliyor.

Düzenlene kurslara katılmak isteyen vatandaşlar www.karamek.com adresinden veya 444 9 657 nolu beyaz masa biriminden bilgi alabiliyor.