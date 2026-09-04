Adıyaman Belediyesi, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarına belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalışmalarda kadınların karar alma süreçlerine ve kent yaşamına katılımının artırılması, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve belediye-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kadınların kent yaşamında daha etkin yer almasını önemsediklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Kadınların ihtiyaçlarını gözeten ve eşit katılımı destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini ve eğitimlerin ardından belediye ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, Adıyaman'ın yerel ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak' diye konuştu.