Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören tarihi Musalla Camii, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra kapılarını cemaate açan camide, deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde minaresi yıkılan, kubbesi ve son cemaat mahalleri zarar gören tarihi Musalla Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla önceki gün açılışı gerçekleştirilen camide, bugün ilk cuma namazı eda edildi.

Tarihi yapının mimari özellikleri nedeniyle kaynaklarda 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilirken, caminin Selçuklu Dönemi'nde Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden biri olduğu rivayet ediliyor. 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak kullanılan Musalla Camii, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen hasarın ardından ibadete kapatılmıştı.

Tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açılan camide vatandaşlar saf tuttu. Cuma hutbesini Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı verirken, namaz da Şavlı tarafından kıldırıldı. Yıllar sonra tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, caminin restorasyonunda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.