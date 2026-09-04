Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Adıyaman'ın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli bir öneri sundu.

ATSO Proje Ofisi tarafından hazırlanan dosyada, 2027 yılının 'Kommagene Yılı' ilan edilmesi ve Adıyaman'ın Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması talep edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Adıyaman ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, kentin tarihi ve kültürel mirasının daha güçlü şekilde tanıtılması ve turizm potansiyelinin ekonomik kalkınmaya dönüştürülmesine yönelik önemli öneriler gündeme geldi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Bakan Ersoy'a '2027 Kommagene Yılı' ilan edilmesi önerisini içeren proje dosyasını takdim etti. Dosyada ayrıca Adıyaman'ın Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine yönelik öneriler de yer aldı. ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihi ve eşsiz kültürel mirasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Torunoğlu, Bakan Ersoy'a sunduğu önerinin yalnızca bir tanıtım projesi olmadığını, aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Adıyaman'ın ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu vurguladı. Torunoğlu, 'Adıyaman iş dünyasının çatı kuruluşu olarak odamız, ilimizin binlerce yıllık tarihini ve eşsiz kültürel mirasını ülkemize ve dünyaya daha güçlü biçimde anlatma sorumluluğuyla huzurlarınıza çıkmaktadır. 6 Şubat depremlerinin ağır izlerini taşıyan Adıyaman'ımız için turizm, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; esnafımızın, üreticimizin, girişimcimizin ve genç istihdamımızın yeniden ayağa kalkışının en güçlü araçlarından biridir' dedi.

Adıyaman'ın turizm alanındaki potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğine dikkat çeken Torunoğlu, Kommagene medeniyetinin Adıyaman'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu mirasın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin şekilde tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Başta Nemrut Dağı olmak üzere Kommagene medeniyetine ait tarihi alanların, kültürel mirasın, gastronomi değerlerinin ve kentin diğer turizm destinasyonlarının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin tanıtılmasıyla Adıyaman'ın turizmde marka değerinin artırılması amaçlanıyor.

ATSO'nun Bakan Ersoy'a sunduğu dosyada yer alan bir diğer önemli öneri ise Adıyaman'ın kültür yolu festivali kapsamına alınması oldu. Adıyaman'ın festival rotasına dahil edilmesinin kentin kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmasının yanı sıra turizm sezonunun hareketlenmesine, konaklama ve yeme-içme sektörlerinin gelişmesine, esnafın gelirlerinin artmasına ve istihdama katkı sağlamasına önemli bir fırsat oluşturacağı ifade edildi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın yeniden imar ve ihya sürecinde turizmin önemli bir ekonomik güç olduğunu belirterek, '2027 Kommagene Yılı' önerisinin hayata geçirilmesi halinde bunun yalnızca Adıyaman için değil, Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtımı açısından da önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Torunoğlu, Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ekonomik değere dönüştürmek, kentin turizmden aldığı payı artırmak ve 6 Şubat sonrası toparlanma sürecine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ATSO'nun '2027 Kommagene Yılı' önerisinin bakanlık tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.