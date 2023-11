Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmaniye'de, içerisinde annesinin cenazesi bulunan cenaze aracını kaçıran şahıs, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tekerinin patlaması ve kaza yapması sonucu dün yakalanmıştı.

Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracının Mehmet Can K. tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma harekete geçmiş, araç Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü mevkiinde durdurulmuştu.

Aracı durdurmak için Pazarcık Jandarma ekiplerince yola kurulan kapandan da kurtulan Mehmet Can K., patlak teker ve cant üzerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kadar gelmeyi başardı ancak kaza yaparak Çatalağaç köyünde durdurularak yakalandı.

Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen Mehmet Can K, annesinin cenazesinin bulunduğu özel bir firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze aracıyla yakalandıktan sonra şüpheliBomba şüphesiyle harekete geçen ekipler, Beyaz isimli Jandarma köpeği ile ve olay yeri inceleme ekiplerince araçta didik didik bomba araması yapılırken, aracı kaçıran Mehmet Can K. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

