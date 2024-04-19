K2-B Konteyner Kent sakinleri dört gündür suların akmadığı şikayetiyle başvurdukları AFAD’ın çözüm bulamaması nedeniyle, saat 21.00’de toplanarak protestoya başladı.

“Belediye Başkanı Tutdere vatandaşların yardımına koştu”

Olayı öğrenir öğrenmez K2-B Konteyner Kent'e gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye ekiplerini K2-B Konteyner Kent'e yönlendirdiğini açıkladı. Tutdere, sorun çözülünceye kadar ben de sizlerle birlikte burada kalacağım, problemi çözeceğiz diyerek, vatandaşlardan yaşadıkları sıkıntı için özür diledi.

Başkan Tutdere konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekiplerimizin de müdahalesi ile sorun giderildi. Şu an konteyner kentteyiz ve sularımız da akmaya başladı. Vatandaşlarımız kısa süreliğine de olsa mağdur edildi, insanlarımız mağdur oldular. Bu bizim istediğimiz bir tablo değil, ben bütün halkımızdan bu süreçte su sıkıntısı nedeniyle mağduriyet yaşayan bütün halkımızdan, bütün Adıyamanlılardan da özür diliyoruz. Biz asla vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemeyiz ama dediğimiz gibi bizim belediyemizin de dışında belediyemizin dışındaki müteahhit firmanın yapmış olduğu kazı çalışmaları nedeniyle tamamen bu arızalar meydana gelmiştir. Biz belediye olarak gerekli tedbirleri aldık müdahaleleri yaptık ve şu anda K-2 Konteyner kentimiz başta olmak üzere bütün bölgenin suyu verilmiş oldu. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz her sorunun takipçisi olacağız ve imkanlarımız dahilinde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Belediye ekiplerinin çalışması sonrası, K2-B Konteyner Kent sakinlerinin suları akmaya başladı. 4 gündür suları akmayan vatandaşlar, gece 02.00’de bazen suların aktığını, herkesin gece yarısına kadar uyumadan su gelsin diye beklediğini aktardılar. Belediye Başkanı Tutdere’ye duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini ifade ettiler.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA