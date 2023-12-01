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Son haftalarda çok sayıda şiddetli depremin yaşandığı Türkiye'de korku ve travma bitmek bilmiyor. Hatay, Antalya, Balıkesir'den sonra, dün gece yine Malatya'yı 4,8'lik deprem vurdu.

Bu depremler neyin habercisi? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Türkiye'de büyük deprem üretme tehlikesi olan kaç fay var? CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'ın sorularını yanıtlayan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, il il açıklamalarda bulundu.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklaması şu şekilde; Ben 32 senedir Türkiye'de çok deprem yok diye görüyordum. Ama 3 sene önce Silivri'de yıkımlar oldu. Elazığ'da 2 kere oldu. Elazığ'dan sonra Ege taraflarına gitti. Manisa, Muğla, İzmir, aha sonra Kahramanmaraş ve Hatay bu 3 senede çok hareketli.

Türkiye'de Anadolu levhası, Afrika levhası ve Arap levhası var. Bu kırmızı koyu kısım fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı uzun zamandır kırılmadı, deprem yoktu. Sadece Doğu tarafları değil Ege tarafının Batı Anadolu fay hattının olduğu yerde ara ara verebilir. Bu Kuzey Anadolu fay hattının 1939 Erzincan. Doğu'dan Batı'ya sıra sıra geldi.

CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'ın sorularını yanıtlayan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki hangi illerde büyük deprem bekliyor?: 4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde. Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak: Elazığ'dan önce Bingöl, Muş, Bitlis, Van'a kadar

Üçüncü: İzmir

Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6,5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara: Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var.

Kaynak : PHA