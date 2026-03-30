Mardin'de jandarma ekiplerince Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki okullarda öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, eğitimlerde öğrencilere siber zorbalık, dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar ve parola güvenliği konularında bilgi verildiği belirtildi. Açıklamada, gençlerin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.