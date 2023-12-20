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Adıyaman Jandarma İl Komutanlığı tarafından 2023 yılı faaliyet raporu yayımladı. Adıyaman'da meydana gelen 5 bin 349 olayın yüzde 98 oranında aydınlatıldığı, 6 bin 628 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği Jandarma raporuyla açıklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2023 yılı içerisinde 2 bin 129'u asayiş olayı olmak üzere, toplam 5 bin 349 olayın meydana geldiğinin aktarıldığı rapora göre, icra edilen faaliyetler neticesinde; 2 milyon 489 bin 84 şahıs ve 617 bin 322 araç sorgulandı. Meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 98 olduğu belirtilen 2023 yılı Jandarma faaliyet raporunda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; bin 72'si UYAP olmak üzere, 6 bin 628 şahsın yakalandığı ve adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

"7'si ölümlü, 207'si yaralamalı 214 trafik kazası meydana geldi"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı faaliyet raporuna göre 2023 yılı boyunca, Jandarma Trafik faaliyetleri kapsamında; 176 bin 804 araç ve 91 bin 339 şahıs sorgulandı. Raporda, bu kontroller neticesinde de 5 bin 811 araca idari yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Jandarma sorumluluk alanında, 7'si ölümlü ve 207'si yaralamalı toplam 214 trafik kazasının meydana geldiği bildirilirken, bu kazalar neticesinde 7 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 417 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

"Zehir tacirlerine büyük darbe"

Jandarma raporunda; Adıyaman'da 2023 yılı boyunca, Jandarma sorumluluk sahasında; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) olayları kapsamında 276 operasyon gerçekleştirildiği, operasyonlar sonucu 315 şahsın adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Jandarma'nın KOM operasyonlarında, 9 bin 396 gram kubar esrar, bin 313 gram sentetik bonzai, 766 kök kenevir, 386 gram metamfetamin, 218 gram toz esrar, 218 adet sentetik hap, 4 gram eroin, 74 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

"Teröristlere göz açtırılmadı"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadele (TEM) faaliyetlerinin de yer aldığı rapora göre, Adıyaman'da 2023 yılında 74 operasyon gerçekleştirildi. Terörle mücadele olayları kapsamında gerçekleşen bu operasyonlarda; 29 şahıs yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak : PHA