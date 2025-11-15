Troller durmadan sözlü saldırılarla #CHP ' den ne kazanıyorsun nekadar para alıyorsun diye mesnetsiz yorumlar yapıyorlar.. Şunu net ifade etmek isterim ben #CHP' den maddi anlamda bir kazanç sağlamadım bilakis cebimizden harcadık. Milletvekili adayı oldum yine cebimizden harcadık. Bakın şu an benim de ikamet ettiğim Gölbaşı ilçemizi CHP aldı. Adıyaman' ı da CHP aldı. Ulubey isminde hiç kimse bir işte değil. Sahada ne kadar uğraştığımı hem partililer hem sayfadaki okurlarım bilir. Adıyaman için keza yine öyle. Sn. Belediye Başkanımıza haksız yere kelepçe takılınca defalarca yazılı ve sözlü açıklamalarda bulundum yine trollerin sözlü saldırıları bitmedi. Ben üyesi olduğum CHP adına ,demokrasi adına yaptım tüm bunları. Yıllardır sahada olan biri olarak kendi çocuğum için bir iş talep etmedim. Emin olun hakkım varmıydı vardı. Benim ömrüm CHP'de geçti. En zor günlerde ben hep sahadaydım.Bir gün tatil bile yapmadım, çocuklarımdan çaldığım zamanı söylemiyorum bile. Avrupa birliği projesinde çalıştım , tüm zamanımı siyasete vermek için maaşlı bir işte bile çalışmadım. Basın için de keza öyle . Yıllardır köşe yazarlığı yapıyorum bu işte de para kazanmıyorum. En çok da içimi acıtan şuydu, eşim müteahhitlik yapıyor ve depremde yaptığı binaların hiç biri çizik yemedi. Eşime sordum sana iş teklifi geldi mi hayır dedi, hatta nasıl olur dedim yaptığın evler sağlam, depremde kimsenin burnu bile kanamadı.

Bu ülkede iyilerin, hak yemeyenler işi gerçekten zor.

Ama garip olan şu ki: malzemeden çalanlar ödüllendirilirken, sağlam bina yapanlara teklif bile gelmiyor.

Yaptığı binalarda dürüst çalışan müteahhitleri tenzih ederim.

Bu ülkede dürüst olmanın bedeli, ne yazık ki ağır.

Ama alnımız ak, başımız dik.

Herkesin sustuğu yerde biz konuştuk.

Menfaat değil, memleket dedik.

Ve öyle de devam edeceğiz. " "Doğru Duvar Yıkılmaz"

Çünkü biz “hak”tan yanayız.

Çünkü biz, gerçekten halkçıyız.

#AlnımızAkBaşımızDik