Ne demek CHP’yi kapatacağız?

Bu, sadece bir partiyi değil, bir halkın tarihini, mücadelesini, bağımsızlık iradesini hedef almaktır!

Cumhuriyet Halk Partisi;

Kurtuluşun ruhudur, kuruluşun temeli, Cumhuriyetin ta kendisidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "iki büyük eserimden biri" dediği CHP,

geçmişiyle onur, geleceğiyle umuttur.

CHP sadece bir siyasal yapı değil;

demokrasiye, laikliğe, halk egemenliğine sahip çıkmanın adıdır.

Yalnızca bir partiye değil;

Cumhuriyetin değerlerine, hukuka, eşitliğe ve adalete düşmanlık edenler, halkın iradesini susturamaz!

Unutulmasın:

CHP kapatılamaz, çünkü bu milletin yüreğinde,

geleceğe dair umudunda,

her meydanda, her mücadelede vardır!

Dün karanlığa karşı nasıl bir ışık olduysa,

bugün de Türkiye’nin yarınlarına yön vermeye devam edecektir.

#CHP, bu ülkenin sesidir, nefesidir, yüreğidir.

Ve o yürek atmaya devam edecek!