Ne demek CHP’yi kapatacağız?
Bu, sadece bir partiyi değil, bir halkın tarihini, mücadelesini, bağımsızlık iradesini hedef almaktır!
Cumhuriyet Halk Partisi;
Kurtuluşun ruhudur, kuruluşun temeli, Cumhuriyetin ta kendisidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "iki büyük eserimden biri" dediği CHP,
geçmişiyle onur, geleceğiyle umuttur.
CHP sadece bir siyasal yapı değil;
demokrasiye, laikliğe, halk egemenliğine sahip çıkmanın adıdır.
Yalnızca bir partiye değil;
Cumhuriyetin değerlerine, hukuka, eşitliğe ve adalete düşmanlık edenler, halkın iradesini susturamaz!
Unutulmasın:
CHP kapatılamaz, çünkü bu milletin yüreğinde,
geleceğe dair umudunda,
her meydanda, her mücadelede vardır!
Dün karanlığa karşı nasıl bir ışık olduysa,
bugün de Türkiye’nin yarınlarına yön vermeye devam edecektir.
#CHP, bu ülkenin sesidir, nefesidir, yüreğidir.
Ve o yürek atmaya devam edecek!