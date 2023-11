Tahmini Okuma Süresi: dakika

1988 yılında kurulan Norveç merkezli Jo Strømgren Kompani, İskandinavya'nın en etkileyici bağımsız grupları arasında yer alıyor. 60'tan fazla ülkeyi kapsayan turneleri ve yılda 150'ye yakın performansıyla tanınan grup, dans ve tiyatronun karanlık, siyasi alt metinlerle harmanlandığı özgün ve fiziksel mizahıyla ünlü. Jo Strømgren Kompani, enerjik üç koreografinin bir araya geldiği "Made in Oslo" adlı programıyla 21-22 Kasım’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak. Saat 20.00’de başlayacak gösteri arasız 60 dakika sürüyor.

"Made in Oslo" adlı program, "Gone" (2015), "The Ring" (2014) ve "Kvart" (2007) eserlerini içeriyor. Her bir eser, çağdaş yaşamın farklı yönlerini ele alarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hüzün ve nostaljinin ilişkisine odaklanan “Gone”, hayatın dönüm noktalarını, saldırganlık ve inkâr süreçlerini işliyor. “The Ring” 1930'ların Fransız müziği eşliğinde, dünyanın en eski sembollerinden biri olan yüzüğün hikâyesini anlatıyor. Sahne üzerinde nadiren görülen bir dans türünü keşfeden “Kvart”ta ise, dansçıların hareketlerinin kare yün bir battaniye üzerinde gerçekleştiği bir performans sergileniyor.

Jo Strømgren Kompani'nin "Made in Oslo" programı, 21-22 Kasım’da CRR’de izlenebilir.