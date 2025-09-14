Kültürümüzde Ölümün Ardından Kullanılan İfadeler

Son yıllarda sosyal medyada ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz bir ifade dikkat çekiyor: “Işıklar içinde uyu…”

Peki bu cümle gerçekten ne anlama geliyor? Kendi kültürümüzde yer buluyor mu, yoksa başka inançlardan mı bize sirayet etti?

İfade Nereden Geliyor?

Araştırmalara göre “ışıklar içinde uyu” ifadesi, Türk-İslam kültürünün ürünü değil. Batı kökenli inanç sistemlerinde, özellikle masonik ve kabalacı öğretilerde, “ışık” kavramı farklı bir anlam taşıyor. Burada bahsi geçen ışığın kaynağı olarak Lucifer (Lüsifer) görülüyor. Batı ikonografisinde Lüsifer, kanatlı bir genç adam ya da zincirlenmiş bir figür olarak betimlenmiştir.

Bu nedenle “ışıklar içinde uyu” cümlesi, aslında dini ve kültürel kökeni bakımından bizim değerlerimize uzak bir söylemdir.

Bizim Kültürümüzde Ne Vardır?

Türk-İslam geleneğinde vefat edenler için edilen en yaygın dua ve temenniler şöyledir:

“Allah rahmet eylesin.”

“Mekânı cennet olsun.”

“Rabbim kabrini nurla doldursun.”

“Nurlar içinde yat.”

Buradaki “nur” kavramı, İslam’da ilahi bir aydınlığı ifade eder. Nur, insana huzur ve güven veren, karanlıkları ortadan kaldıran manevi bir ışıktır. Bu yönüyle “nur” ile “ışık” arasında ciddi bir anlam farkı vardır.

Dilimize Sonradan Giren Kalıplar

Toplumların dilinde zamanla farklı kültürlerden alınmış ifadeler yer edebilir. Ancak ölüm gibi kutsal ve hassas bir konuda kullanılan sözlerin kaynağı büyük önem taşır.

“Işıklar içinde uyu” gibi kalıplar, bir kesim için hoş bir temenni gibi görünse de, aslında kültürel anlamda bizi biz yapan değerlerle bağdaşmamaktadır.

Doğru Temenni Nasıl Olmalı?

Sevdiklerimizi kaybettiğimizde onları anarken aslında söylemek istediğimiz şudur:

“Allah rahmetiyle muamele etsin, mekânını cennet kılsın.”

Bu temenni, hem dini inancımızla uyumludur hem de kalpten edilen gerçek bir duadır.

Elbette her insan, sevdiklerini kaybettiğinde en güzel şekilde anmak ister. Ancak kullandığımız kelimeler, niyetimizin yansımasıdır. Ölümün ardından edilen sözlerde geleneklerimize, inancımıza ve dualarımıza uygun ifadeler tercih etmek, hem vefat edenler hem de geride kalanlar için daha anlamlıdır.

Unutmayalım ki;

İnsana en çok huzuru veren dua, Rabbine teslim edilendir. ❞