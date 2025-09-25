Günümüzün en büyük insanlık trajedilerinden biri Gazze'de yaşanıyor.

Filistin topraklarında çocuklar katlediliyor, kadınlar, yaşlılar, siviller birer birer yaşamını yitiriyor.

Ve dünya, utanç verici bir şekilde sessiz…

Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir medeniyet?

Birleşmiş Milletler nerede? Uluslararası hukuk neden işlemiyor?

Netanyahu ve hükümeti bu katliamı kimlerin desteğiyle sürdürüyor?

Gazze’de bir soykırım yaşanıyor!

Ve bu yalnızca Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur!

Sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırı meşru olamaz.

İsrail’in şiddet politikası, masum canlar üzerinden güç gösterisine dönüşmüştür.

Bu vahşete dur denilmedikçe, dünya her geçen gün insanlığını yitirmeye devam edecek.

Derhal ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar engelsiz ulaştırılmalı ve İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir!

Çünkü:

Bir çocuğun gözyaşı hiçbir stratejik hedefe kurban edilemez!

Bir annenin yası, hiçbir siyasal hesapla örtülemez!

#CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Filistin’e destek mitingi bu açıdan çok değerlidir.

Siyasi iktidardan da net, ilkesel ve tutarlı bir duruş bekliyoruz.

Biz susmayacağız!

Gazze yanarken, biz insanlığın ve adaletin sesi olmaya devam edeceğiz.

Barışı, vicdanı ve dayanışmayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!