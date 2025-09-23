EŞEK DEYİP GEÇME ❗

İnsanlık tarihi boyunca hor görülen, küçümsenen ama aslında sabrın, sadakatin ve zekânın sembolü olan eşek; göründüğünden çok daha kıymetli dersler barındırır.

🔹 Hafıza Gücü:

Eşek, bir defa gittiği yolu asla unutmaz. Bu yüzden değerli kurbanlık develere yol gösterici olur. Onun hafızası, sadakatle birleşince yol arkadaşı için en güvenilir kılavuzdur.

🔹 Mühendis Doğası:

Yokuşları çıkarken rastgele adım atmaz; eğimi hesaplayarak ilerler. Kısa mesafeleri virajlarla, uzun yolları sabırla kateder. Bir doğa mühendisi gibi hareket eder.

🔹 Tecrübe ve Ders:

Bir kere düştüğü çukura ikinci kez düşmez. Bastığı bataklığa yeniden basmaz. İnsanların defalarca düştüğü hatalara, eşek yalnızca bir kez düşer.

🔹 Anne Şefkati:

Sıpasını doğururken kimseden yardım istemez. Onu büyütür, eğitir ve hayata hazırlar. Doğal bir anne, öğretmen ve rehberdir.

🔹 Vefalı Hafıza:

Kendisine iyilik yapanı da kötülük yapanı da unutmaz. Nankörlüğün değil, sadakatin sembolüdür.

🔹 Bakışların Derinliği:

Eşeğin gözlerine dikkatle bakan, içinde kaybolur. Çünkü gözlerinde hem sabır hem derin bir hayat bilgeliği vardır.

İşte bu yüzden; cahillik, hainlik ve insaniyet yoksunluğunu anlatmak için kullanılan “eşek” sözü aslında eşeğe hakarettir. Çünkü eşek, ne unutan insana benzer; ne nankörlüğe, ne de vefasızlığa.

Eşek deyip geçme… Onda sabır, sadakat, hafıza ve derinlik vardır.

Ve bazen, “insan” diye bildiklerimizde bulamadığımız tüm erdemler, bir eşeğin bakışında gizlidir.