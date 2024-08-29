Toplantı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi ve İmamoğlu ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra milletvekilleri ve TBB encümen üyeleri de katıldı.

Tutdere’den teşekkür ve dayanışma vurgusu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuşmasında, TBB’nin encümen toplantısının Adıyaman’da yapılmasının şehir için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Tutdere, “İl olduğumuzdan beri ilk kez TBB’nin encümeni Adıyaman’da toplandı. 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşamış, binlerce evladını kefensiz toprağa vermiş, yoksullukla büyük mücadele içinde olan şehrimizde bu toplantının düzenlenmesine vesile olan Sayın İmamoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Tutdere ayrıca, TBB’nin Adıyaman Belediyesi’ne deprem yaralarını sarmak konusunda büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade ederek, “Bugün Adıyaman’da TBB, belediyemizin deprem yaralarını sarmak konusunda büyük bir dayanışma sergiledi. İhtiyacımız olan 17 adet, yaklaşık 100 milyon TL değerinde araç, Başkanımızın talimatıyla TBB tarafından Adıyaman’ımıza hibe edildi. Bu destekler Adıyaman’ın yeniden inşasında büyük katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: “umudu inşa etmeliyiz”

Adıyaman’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, “Buraya sizin sesinizi dinlemek, yüreklerinizdeki acıyı paylaşmak ve birlikte çözüm üretme duygusuyla geldik. Adıyaman’ın meselesinin sadece binaları inşa etmek olmadığını biliyorsunuz, bana göre umudun inşa edilmesi lazım.” dedi.

İmamoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı kazandığını vurgulayarak, “Abdurrahman Tutdere, sevgili kardeşimiz, bir Adıyamanlı olarak aynı zamanda iyi bir yönetici, iyi bir insan, iyi bir komşu, hemşehri olarak, burada umudun inşasında sizlerden motivasyon alarak çok güçlü bir yolculuğa başladı. Sizler de onunla iş birliği yapma konusunda çok yürekli ve kararlısınız, bu çok önemli.” dedi.

İmamoğlu, tüm vatandaşların eşit hizmet alması gerektiğini vurgulayarak, “Biz bu memleketin daha iyi bir geleceği olacağına inanıyoruz, bu inancı daha da yeşertmeye ve omuzunuzdaki yükü almaya, sıkıntılarınızı paylaşmaya geldik.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantının ardından STK Başkanları, Oda Temsilcileri ve Muhtarlar, taleplerini dile getirerek İmamoğlu ve Tutdere ile birebir görüştüler.

Kaynak : PHA