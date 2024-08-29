Vatandaşların taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde almak, takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla düzenlenen "Halk Günü" buluşmaları, toplumun her kesiminden gelen taleplerin karşılanmasına olanak sağlıyor. Son etkinlikte Vali Vekili Ali Erdoğan, valilik makamında ağırladığı vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm arayışında bulundu.

Toplumun her kesiminden gelen talepler, çözüm ve sonuç odaklı bir yaklaşımla değerlendirildi. Vali Vekili Erdoğan, vatandaşlar tarafından iletilen talepleri ilgili kurumlara yönlendirerek gerekli çalışmaların hızla başlatılması için talimat verdi. Vali Vekili, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, devletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

Halk Günü buluşmaları, vatandaşların ihtiyaçlarının doğrudan dile getirilip çözüme kavuştuğu bir platform olarak öne çıkıyor. Bu buluşmalar, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunların dinlenmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak : PHA