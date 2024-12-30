Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda karne döneminin sona ereceğini, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ilkokul birinci sınıflarda, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi intrnet sitesnide yer alan açıklamada ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verileceği açıklandı.

Velilere somut öneriler sunulacak

Velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacağını ,ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

Ayrıca "e-okul" üzerinden velilerin de erişimine açılacağı bildirildi. Gelişim raporları için uygulama ekranları, sade ve anlaşılır şekilde kurgulandı. Bu raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemlerine dair uygulamalar incelendi. Ardından öğretim programlarının güncellenmesinde görev alan akademisyenler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda, öğretme ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları hazırlandı.