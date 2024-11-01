Toplantıya meclis üyeleri katılırken, Adıyaman Valisi Osman Varol’un onayı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın sevk ve idaresinde bütçe görüşmeleri yapıldı.

Mehmet Can Erdoğan, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından meclise gönderilen 2025 bütçe taslağının, İl Genel Meclisi kararıyla plan ve bütçe komisyonuna havale edildiğini belirtti. Komisyon üyelerinin yoğun bir çalışma yürüterek, Kasım ayı içinde raporu meclise sunacaklarını aktaran Erdoğan, “Bütçenin nihai kararını meclis verecek. Mezralarla birlikte 960 yerleşim yerimiz mevcut, ihtiyaçlara göre bütçenin adil bir şekilde dağıtımı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi taslağına göre bütçenin 1 milyar 300 milyon TL olarak belirlendiğini belirten Erdoğan, bu bütçenin yol, içme suyu, tarım sulama, altyapı, üstyapı, milli eğitim inşaat projeleri, akaryakıt, yedek ödenek ve asfalt alımı gibi çeşitli harcamalar için ayrıldığını açıkladı. Erdoğan, “Amacımız, kırsal bölgelere daha fazla hizmet götürmek. Meclis üyelerimizin bu bütçeyi adaletli ve şeffaf bir şekilde dağıtacaklarına gönülden inanıyorum” dedi.

Kaynak : PHA