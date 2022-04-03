Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esma Feyza Polat idaresindeki 34 LM 177 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hasan Yalçınkaya idaresindeki 43 KF 585 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 25137 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Esma Feyza Polat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.