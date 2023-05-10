Sudan'daki iç çatışmalar, alınan ateşkes kararına rağmen sürüyor. Yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 550 kişi hayatını kaybederken, 5 bine yakın Sudanlı ise yaralandı.

Ülkede, devam eden iç çatışmalar sebebiyle farklı noktalara göç eden kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede 15 Nisan’dan itibaren 700 bini aşkın kişi yerlerinden edildi.

İHH yardım çalışmalarında bulunuyor

Çatışmaların ardından acil yardım çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, sivillere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Yardım çalışmaları kapsamında son olarak, çatışmalar sebebiyle Çad’ın Sudan sınırında bulunan Adre şehrine göç eden 250 aileye gıda paketi ve bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunuldu. Son yardımlarla birlikte şu ana kadar, 650 aileye gıda paketi, 5 bin kişiye ise sıcak yemek dağıtılmış oldu. Ayrıca, 40 büyükbaş adak-akika kurbanı da kesilerek iç savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İHH, sağlık alanındaki yardım çalışmaları kapsamında ise, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladı. Öte yandan 7 anneye doğum operasyonu desteği verilirken, yeni doğan bebekler için gerekli olan malzemeler de ailelere dağıtıldı.

Sudan'daki çatışmalar devam ederken, temel insani ihtiyaçların karşılanması için uluslararası toplumun destek çalışmalarını artırması gerekiyor.

Destek olmak için

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.



Kaynak : PHA