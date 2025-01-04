İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) bünyesinde 4 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan ve yeni medya düzenine geçişi hızlandırmaya aracılık eden İGF Haber Ajansı (İGFA) 4 yaşında…BURSA (İGFA) - Merkezi Bursa’da olan 2020 yılında kurulan İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun 8 aylık çalışması ile filizlenen kısa adı İGFA olarak yayın hayatına başlayan İGF Haber Ajansı, 4'üncü yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

İnternet medyalarına nefes aldırmayı hedefleyen ve kısa sürede aldığı yolla yeni medya düzeninin öncüsü olan İGF ve İGFA, yayına başladığı ilk günden bu yana hiçbir kişi ya da kuruluşun tarafı olmadan yoluna devam ediyor.

81 İL VE 5 ÜLKEDE İGFA ÜYESİ MEDYALARA HABER SERVİSİ

“Haber paylaşınca güzel” mottosuyla her görüşe saygılı olacak şekilde haberlere yer veren, internet medyalarının yapmış olduğu özel haberleri, kamu kurum kuruluşları ile özel firmaların basın bültenlerini hazırlanan yazılım sistemi ile aynı anda igfhaber.com ve 81 il ile 5 ülkede yayın yapan resmi olarak 1365 üye internet medyalarına servis eden İGFA; fahiş fiyatlarla yerel medyayı bezdiren başta devletin ajansı Anadolu Ajansı olmak üzere diğer ajanslara örnek bir davranış yaparak çok cüzi ücretle Anadolu yerel medyalarının destekçisi oldu.

“MEDYA SORUNLARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”

İnternet haber sitelerinin sorunlarına çözüm bulmak için İGF projelerini hayata geçirdiklerini belirten İGF Genel Başkanı Mesut Demir, internet yasası çıkmasına karşılık halen sorunların çığ gibi büyüdüğünü, İGF Haber Ajansı projesiyle dört yılı başarılı şekilde geride bırakarak haber içerik açısından sorunlara bir nebze çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhuriyet tarihinde haber ajansı kuran ilk ve tek federasyon olduklarının altını çizen Genel Başkan Mesut Demir, Almanya, Azerbaycan, KKTC ile Belçika ve İngiltere’de de İGFA temsilcilerinin varlığına vurgu yaptı.

Demir, projede emeği geçen başta İnternet Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile İGFA ailesine, üye dernek, cemiyet başkanları ve İl Temsilcilerine ve bu projeye inanarak tam destek veren internet medyaları ile reklam desteği veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.