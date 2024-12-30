İçişleri Bakanlığı'nın kısa bir süre önce zehir tacirlerine yönelik başlattan 'Narkokapan' operasyonlarının 4'üncüsü bu kez 12 ilde düzenlendi.



Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

83 şüphelinin yakalandığı Narkokapan-4'te 50'sinin tutuklandığı, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemleri devam ettiğini bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1873590762320912813

Yapılan her bir operasyon ile ele geçirilen her bir maddenin geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA)

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