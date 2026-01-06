AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, partinin Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kara'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Özhan mesajında, 'AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, Ramazan Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine irtihal etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza, sevenlerine, dost ve akrabalarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Birlikte görev yaptığımız süre boyunca kendisinden razıydık; Rabbim de kendisinden razı olsun. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Özhan, merhum Ramazan Kara'nın teşkilata yaptığı katkılara dikkat çekerek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE